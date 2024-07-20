Van'daki aktif faylar, hendek kazılıp ulaşılarak araştırılıyor

Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, “Özellikle Van Gölü'nün hemen güneyinde yer alan ve sismik boşluk olarak değerlendirilen Şemdinli-Yüksekova Fay Zonu, yine o bölgede bulunan ve MTA tarafından 2012 yılında haritalanan Başkale Fay Zonu, Van Gölü'nün kuzeyinde yer alan Erciş Fay Zonu ve Tutak Fay Zonu'nu proje kapsamında gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK 1007 Kamu Projesi kapsamında desteklenen bir proje ve yaklaşık 8,5 milyon liralık bir destekle yapılıyor. Genel olarak bölgemize baktığımız zaman 2011 yılında yıkıcı bir deprem meydana geldi. Onun dışında 2020 yılında Başkale'de yıkıcı bir deprem meydana geldi. Bizler de bu faylarla ilgili bölgede genel olarak çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.