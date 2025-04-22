Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Bu otu bizlerden isteyen çok oluyor. Bölgeden talep gördüğü gibi İstanbul, Ankara ve diğer illerden de talep görüyor. Günde ancak bir kilo toplaya biliyoruz. Az bulunan bir ottur. Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Bir çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz...