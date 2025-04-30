Annesi hamileyken keşfedildi, 4 yaşında ama paylaşımları 25 milyon kez izleniyor: Arazide asfaltta hızı kesmiyor

"Gelecek vadeden bir çocuk olduğunu düşünüyorum"





Baba Akın Onur Komut da çocukluğundan beri motosiklete merakı olduğunu, meslek sahibi olduktan sonra ilk olarak motosiklet aldığını belirtti.





Bir süre farklı şehirlerde jandarmanın motosiklet timinde görev yaptığını, tayin olduğu Şırnak'ta da farklı birimlerde çalıştığını anlatan Komut, "Emeklerken denge bisikletini tutarak yürümeye başladı. Yürüyemeden iki tekeri öğrendi. Alparslan 2 yaşından beri motosiklet kullanıyor. Gelecek vadeden bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem yetenekli hem de motosikleti çok seviyor. Aslında çocukların hepsi yetenekli. Ailelerin özellikle ilgilenmesi lazım ki çocuklar yeteneklerini gösterebilsin." diye konuştu.



