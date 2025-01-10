Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, buluntuların milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Bu oyunlar genellikle askerler tarafından oynanırdı. Askerler, strateji yeteneklerini geliştirmek için bu tür oyunlardan faydalanıyordu. Ele geçirilen taşlar, antik dönemde bu oyunların ne kadar önemli olduğunu ve askeri karargahın Hadrianopolis'teki uzun süreli varlığını ortaya koyuyor" dedi.







