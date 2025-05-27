Sivas'ta ilk kez dört yıl önce ekimi yapılmıştı: Kuraklığa direnen güzelliğin hasadına başlandı

"Şakayık hem Sivas'ın hem de Gemerek'in bozkırlarını renklendirmekte"





En çok talep edilen renklerin beyaz, fuşya ve pembe şakayık olduğunu söyleyen Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Üreticimiz Nurettin Otyakmaz Sivas'ta yeni ve vizyoner bir adım atmıştır. Kendisine bu farklı projeden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Dört yıldır devam eden bu proje 4 dekarlık bir alanda başarıyla devam etmektedir. En çok talep edilen beyaz, fuşya ve pembe renklerinde üretimi yapılan şakayık hem Sivas'ın hem de Gemerek'in bozkırlarını renklendirmektedir" dedi.