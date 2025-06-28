Tarihi hazineye yapay zeka desteği: Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Çelikbaş, proje hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:





"Bu proje aslında antik kentlere gelen ziyaretçilerimizin karşılaştıkları zorluklardan bir tanesi olan kent ile ilgili bilgi alma noktasında eksiklikleri gidermeye yönelik yapılmış bir projedir. Projemizde QR kodlar okutuluyor. Bu QR kodlar ziyaretçilerimizin ziyaret ettiği her noktada ayrı ayrı düzenleme içermektedir. Bizim için en önemli uygulama aslında ilk defa da uygulandığını söyleyebileceğimiz içerik ise ziyaretçilerimizin okuttuğu QR kodun içerisinde bir de yapay zeka destekli bir soru cevap bölümü var...