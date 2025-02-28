Sessizliğin perdesi aralandı: Mourinho için yıllar sonra gelen itiraf!

Gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen futbolcu bu konuda ise çarpıcı itiraflarda bulundu. Kendisini özellikle Guti'nin gece dışarıya davet ettiğini söyleyen Hollandalı futbolcu "Bu haftalar çok önemli, dışarı çıkıp partileyemem diye düşünme kapasitesine sahip değildim ve Guti beni davet ettiğinde onu reddedemezdim." diye konuştu.



