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Bakan Fidan'dan 'Haniye' paylaşımı: Harcadığı çabanın şahidiyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da alçakça bir suikast ile İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile ilgili paylaşımda bulundu. Haniye ile ilgili 'değerli kardeşim' ifadesini kullanan Bakan Fidan "Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz" dedi.

Lokman Özdemir
10:48 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:51 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Fidan - İsmail Haniye
Hakan Fidan - İsmail Haniye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili taziye mesajı yayınladı.


Haniye'den 'değerli kardeşim' diyerek bahseden Bakan Fidan,
"Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz" i
fadelerini kullandı.



Bakan Fidan şunları yazdı;

Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.


Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı.


Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi.


İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır.


Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.




#Hakan Fidan
#İsmail Haniye
#Hamas
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