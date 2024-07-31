Bakan Fidan'dan 'Haniye' paylaşımı: Harcadığı çabanın şahidiyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

"Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz" i

"Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz" i

Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde… pic.twitter.com/8o7nMjfKJN

Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi.