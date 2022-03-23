Gündem Batıya giden sermaye güvende değil Avrupada malım güvende devri sona erdi
ANKARA

Batıya giden sermaye güvende değil: “Avrupa’da malım güvende” devri sona erdi

Prof. Dr. Tevfik Fikret Eren, bir devlete yaptırım uygularken vatandaşın mülküne, bankadaki mevduatına el koymanın hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Eren, “Batı’ya yönelik güveni sarsıyor bu durum” dedi. Avukat Serkan Yardımcı da malına el konulan kişinin yerel mahkeme ve AİHM’e başvurabileceğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batıya giden sermaye güvende değil: “Avrupa’da malım güvende” devri sona erdi
ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna işgalinden sonra Rus işadamlarının malvarlığına el koyması Batı algısını değiştirdi.

Yaptırım bahanesiyle Rus iş insanlarının milyar dolarlık servetlerine el konması Batı’nın sermaye ve yatırım güvenliği konusunda güvenirliğini sorgulatıyor. Yeni Şafak’a konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Batı’nın yaklaşımının, ‘Ne olursa olsun benim malım korunacaktır’ anlayışını yıkacağını söyledi. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Fikret Eren ise yaptırımların hukuki dayağı ve örneği bulunmadığını söyledi.

Eren, “Uluslararası kanunlar incelendiğinde yine böyle bir uygulama yok” diye konuştu. Avukat Serkan Yardımcı da yaptırıma uğrayan kişilerin AHİM’e başvurma hakları bulunduğuna dikkat çekti.

SAVAŞA DESTEĞİ YOKSA HUKUK DIŞI

  • Prof. Dr. Yücel Acer, “Rusyalı kişilere ve şirketler uygulanan yaptırımların hukuki bir dayanağı var mı” sorusunu cevaplandırırken “Normalde bu tür yaptırımların hukuki dayanağı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin karar alması gerekiyor” dedi.

Acer, “Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 41. maddesi saldırgan devlete karşı alınacak ekonomik ve benzeri ticari tedbirleri düzenliyor. Ona ilişkin karar aldığı zaman bütün ülkeler bu yaptırımları saldırgan devlete karşı uygulamak zorunda. Fakat Güvenlik Konseyi karar alamadı. Bazı yorumcular o yüzden bu yasal değildir, diyorlar. Ama aynı antlaşmanın 51. maddesi meşru müdafaa hakkını düzenliyor. Saldırıya uğrayan ülke kendini savunma hakkına sahiptir. Burada Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeler Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkına destek vermiş oluyorlar. Bunların meşruiyeti var. Rusya’nın saldırgan ülke olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda teyit edildi. Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkına destek verilebilir. Ancak hiçbir desteği yoksa o zaman hukuk dışı bir yaptırımdır” ifadelerini kulandı.

BATI’YA GÜVENİ SARSIYOR

  • Yaptırımların Batı’ya olan güveni zedeleyip zedelemeyeceği konusunda ise Prof. Acer, “Bir ülke Rusya gibi bir politika izlerse yaptırımla karşılaşabilir. Hiçbir meşruiyeti olmadan kişilerin mallarına el koyulmuş değil. Eğer öyle olmuş olsaydı güveni büyük oranda sarsmış olurdu. Büyük boyutta bir güvensizlik olacağını sanmıyorum. Ne olursa olsun benim param korunacaktır anlayışını yıkabilir sadece” dedi. Yaptırımların tarihteki yeri ve yaptırıma uğrayanların hakları konusunda bilgi veren Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Fikret Eren, “Uluslararası suç işleyen bir devlete caydırıcı bir yaptırım uygulamak için vatandaşının malına, mülküne, bankadaki mevduatına el koymanın hukuki bir dayanağı yok. Uluslararası kanunlar incelendiğinde yine böyle bir uygulama yok. Batı’ya ve Avrupa’ya yönelik güveni de sarsıyor bu durum” diye konuştu.

AİHM’E GİDEBİLİRLER

Ankara Barosu Avukat Serkan Yardımcı da “Her kimin mal varlığına el konulursa konulsun yaptırım uygulanan kişilerin önce ulusal mahkemelerde ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) gibi uluslararası mahkemelere başvurma hakları var” diye konuştu.

Putin'e yakın Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk yatına el konuldu
FOTOĞRAF 21
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki \"Lady M\" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.
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2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.
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Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.
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Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, \"İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor.\" ifadesini kullandı.
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Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat
Title
Alman makamları da Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koymuştu.
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Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.
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Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.
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Haberlerde, Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.
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İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.
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Putin'e yakın Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk yatına el konuldu
İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.

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