AB 26 Rus'a yaptırım uygulayacak: Kremlin Sözcüsü Peskov da listede

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına tehdit oluşturdukları veya zarar verdikleri gerekçesiyle bu kişilere yaptırım uygulanacağı bildirildi.

AB'nin yaptırım listesinde petrol, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren oligarklar ve iş adamları, hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer ve Ukrayna karşıtı propaganda yaptığı, Ukrayna'nın işgaline yönelik davranışları destekledikleri belirtilen gazeteciler bulunuyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İlave yaptırımlarla Putin rejimini desteklemede ciddi ekonomik rolü olan, sistemden mali çıkar sağlayan kişileri hedef alıyoruz. Bu yaptırımlar, Putin'in elit çevresinin zenginliğini ortaya çıkaracak. Ukrayna'nın işgaline imkan sağlayanlar bunun bedelini ödeyecek." ifadesini kullandı.

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Son eklenenlerle birlikte AB'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi sayısı 680'e yükseldi. AB ayrıca 53 kuruluşa da yaptırım uyguluyor. Yaptırım listesindekilerin mal varlıkları donduruluyor, bu kişilere seyahat yasağı getiriliyor, bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasına engel getiriliyor.

AB'nin son listesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yanı sıra Başbakan Yardımcısı Dmitri Çernişenko, İnşaat Bakanı İrek Fayzullin; Ulaştırma Bakanı Vitali Savelyev, Rus ordusundan üst düzey bazı komutanlar ile bazı gazeteciler yer alıyor.

Ayrıca Rus oligarklar ve iş adamlarından Rosnet CEO'su İgor Seçin, Transneft CEO'su Nikolay Tokarev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Alişer Usmanov ve Petr Aven, Alfa Group kurucusu Mikhail Fridman, iş adamı Sergey Roldugin, iş adamı Aleksander Ponomarenko, Putin'in yakın çevresinden Volga Grup'un sahibi Gennady Timçenko, Bank Rossiya hissedarı Aleksey Mordaskov ile PJSC Promsvyazbank Başkanı Petr Fradkov da listede bulunuyor.

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