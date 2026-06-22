Belediye başkanlarına CHP'de kalın talimatı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifası sonrası harekete geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası yeni istifaları engellemek amacıyla belediye başkanlarına talimat verdi. Özgür Özel cephesi, belediye başkanlarıyla ilgili yeni yol haritasının belirlendiği öne sürdü. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Özel ve ekibi, gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısında CHP'li belediye başkanlarının şimdilik partide kalması yönünde görüş birliğine vardı.

Bazı katılımcılar ise CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonların yeni bir siyasi oluşuma zarar verebileceğini belirterek, "Parti çatısı altında bulunurlarsa yeni partiyi de yıpratma riski bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından belediye başkanlarının mevcut süreçte CHP bünyesinde kalması yönünde karar alındığı ve bu doğrultuda ilgili isimlere "CHP’de kalın" mesajının iletildiği ifade edildi.