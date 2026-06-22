Belediye başkanlarına CHP'de kalın talimatı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası sonrası acil bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek partideki olası riskleri masaya yatırdı. Toplantıda, belediyelere yönelik operasyonların yeni kurulacak partiye zarar vermesini önlemek ve geri dönüş kapısını açık tutmak amacıyla, başkanlara mevcut süreçte 'CHP'de kalın' talimatının iletilmesi kararlaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifası sonrası harekete geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası yeni istifaları engellemek amacıyla belediye başkanlarına talimat verdi. Özgür Özel cephesi, belediye başkanlarıyla ilgili yeni yol haritasının belirlendiği öne sürdü. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Özel ve ekibi, gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısında CHP'li belediye başkanlarının şimdilik partide kalması yönünde görüş birliğine vardı.
GERİ DÖNÜŞ BİLETİ OLABİLİR
Toplantıda farklı değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Bir grup, belediye başkanlarının CHP çatısı altında kalmasının olası yeni siyasi oluşum açısından güvence sağlayacağını savunarak, "Yeni parti beklenen karşılığı bulmazsa belediye başkanları CHP'ye dönüş sürecinde önemli rol oynayabilir" görüşünü dile getirdi.
RİSKLİ İSİMLER CHP'DE KALSIN
Bazı katılımcılar ise CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonların yeni bir siyasi oluşuma zarar verebileceğini belirterek, "Parti çatısı altında bulunurlarsa yeni partiyi de yıpratma riski bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından belediye başkanlarının mevcut süreçte CHP bünyesinde kalması yönünde karar alındığı ve bu doğrultuda ilgili isimlere "CHP’de kalın" mesajının iletildiği ifade edildi.