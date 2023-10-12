Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: Ankara'da bin 500'e yakın kişi AK Parti'ye katıldı

“Kuruluşundan bu zamana kadar birçok abimiz, ablamız bu partiye emek verdi. Diğer partilerin kuruluşunda da emeği olan insanlar bugün Cumhurbaşkanımızın mücadelesine, ülkemizin mücadelesine katılma kararı aldı. İnşallah bu birliktelik güzel sonuçlara hasıl olur. Bu kutlu davada herkese kapımız açık. İYİ Parti Ankara Milletvekili ne dedi? ‘Allah iyi ki bunlardan Türkiye’yi korumuş’ ifadelerini kullandı. Bütün siyasi partiler ülkesine hizmet etmek için çalışırken muhalefet ne yazık ki sadece muhalefet yapmak için çabalıyor. Ama onu da beceremiyorlar. Cumhurbaşkanımızın yıllardır yakındı en büyük konu budur. Ankara’yı temsil eden CHP’nin Milletvekilleri ne yazık ki APO sevicidir. Biz HDP’yi biliriz, CHP’nin cibilliyetini biliriz de sana ne oluyor. Sen İHA’ları, SİHA’LARI TCG Anadolu gemisini göndereceğim diyorsun sana ne oluyor. Sen geçmişte Beypazarı’nı kandırdığın gibi Ankaralıları da kandırdın. Şu anda Başkent perişan oldu. Başkent taşkent oldu.”