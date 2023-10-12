Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: Ankara'da bin 500'e yakın kişi AK Parti'ye katıldı

Ankara'da farklı partilerde siyaset yapan binlerce kişi AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlene üye katılım programına katıldı. Özcan burada yaptığı konuşmada 4 buçuk yıldır Ankara’ya çivi çakmayan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.
"BAŞKENT TAŞKENT OLDU"
“BU BİRLİKTELİK GÜZEL SONUÇLARA HASIL OLUR”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Birlikteliğimiz bereketli olsun. İnşallah bu birliktelik ve beraber oluş da nice engelleri hep beraber aşarak şehrimize, ülkemize, coğrafyamıza yeni umutlar olmuş olur. Kuruluşundan bu zamana kadar birçok abimiz, ablamız bu partiye emek verdi. Diğer partilerin kuruluşunda da emeği olan insanlar bugün Cumhurbaşkanımızın mücadelesine, ülkemizin mücadelesine katılma kararı aldı. İnşallah bu birliktelik güzel sonuçlara hasıl olur. Bu kutlu davada herkese kapımız açık. Biz nasıl ki 15 Temmuz’da Kahramankazan’da hemşerilerim bayrağımıza, ezanımıza, kendi insanımıza, meclisimize saldırılar yapılırken öyle bir mücadele etti ki tüm dünyaya örnek oldu. O gece vatanı satanların karşısında vatana sahip çıkanlar vardı. O gece siyah ve beyaz netti, hakla batıl netti. Ülkemizi o sıkıntılı zamanlardan el birliği ile kurtardık. Cumhur İttifakı her zaman etle tırnak gibi oldu. Birilerinin ittifakı gibi bir yerlerden gelmiş talimatla kurulan bir ittifak değil. Cumhur ittifakı Türkiye’yi savunurken kuruldu.” dedi.
“SANA NE OLUYOR YAVAŞ”
Özcan şöyle devam etti; “İYİ Parti Ankara Milletvekili ne dedi? ‘Allah iyi ki bunlardan Türkiye’yi korumuş’ ifadelerini kullandı. Bütün siyasi partiler ülkesine hizmet etmek için çalışırken muhalefet ne yazık ki sadece muhalefet yapmak için çabalıyor. Ama onu da beceremiyorlar. Cumhurbaşkanımızın yıllardır yakındı en büyük konu budur. Ankara’yı temsil eden CHP’nin Milletvekilleri ne yazık ki APO sevicidir. Biz onları biliyoruz da ben ülkücüyüm diye kişi bunları bilmiyor mu? Kendisi zamanında MHP’yi CHP’lileştirmekle suçlamıştı. Seçimlerde doğuda başka batıda başka, güneyde başka, kuzeyde başka konuştu. Biz HDP’yi biliriz, CHP’nin cibilliyetini biliriz de sana ne oluyor. Sen İHA’ları, SİHA’LARI TCG Anadolu gemisini göndereceğim diyorsun sana ne oluyor. Sen geçmişte Beypazarı’nı kandırdığın gibi Ankaralıları da kandırdın. Şu anda Başkent perişan oldu. Başkent taşkent oldu. Bunlar Ankara’yı, Türkiye’nin başkentini birilerine diyet ödeyeceğiz diye unuttular. Bugün Ankara’da selden vatandaşlar ölüyorsa bunun sorumlusu Yavaş’tır. Biz 1994’ten beri sosyal yardım dağıtırken sanki bunu ilk defa siz yapıyormuş gibi vatandaşı kandırmaya çalıştınız. Bizden aldığın kredileri Ankara’ya kullanman gerekirken sen o paraları başka işlere harcadın. İl il Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayallerin için gezdin. Bunlara şarlatan desem seçim gecesi gördük şarlatanlıklarını. Bile bile halkı kandırdılar.”