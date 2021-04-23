23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberinde devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar yer aldı.

Heyet, Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi, TBMM Başkanı Şentop, burada mozoleye çelenk bıraktı. Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı, yazdığı mesajı okudu:

"TBMM'mizin 101. yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanımızın manevi huzurundayız. TBMM'nin taşıdığı büyük mananın idrakindeyiz. TBMM olarak ülkemizin kalkınması için gayretlerimiz engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir."

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İlk durak 1'inci Meclis

Sonrasında devlet erkanı, Anıtkabir'de biraraya gelecek. Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, sabah 9.15 'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Törenlerin sonraki durağı 1'inci Meclis olacak.

Özel defter imzaladı

Şentop, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Milli Mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara’da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadelemizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin 101 yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesi kat’idir.

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Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. İlhamını Millî Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin şerefli mirasından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir. Bu vesileyle zat-ı alinizi ve Milli Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Meclis Genel Kurulu'nda da 23 Nisan Özel Oturumu düzenlenecek.





Çocuklar Bakan Selçuk ile buluşacak

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sınırlandırıldı. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi programda çocuklar ile sohbet edecek. 23 Nisan'da TRT EBA kanalları da bayram coşkusuna özel bir programla ortak olacak.