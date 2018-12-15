Gündem Dışişleri Bakanlığından Iraka Sincar tepkisi
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak hükümeti'ne PKK ve Sincar tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a Sincar tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı bakanlığa davet ederek nota vermişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Terör örgütleri Irak'ta yuvalandığı müddetçe operasyonlar devam edecek" dedi.

AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TSK'nın Irak topraklarındaki PKK unsurlarına karşı düzenlediği operasyonlar ve Bağdat Büyükelçimizin Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılması hakkında açıklamada bulundu. Aksoy, "Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir" dedi.

Sözcü Hami Aksoy, Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"PKK terör örgütü, uzun yıllardır konuşlandığı Irak topraklarını ülkemize saldırılar amacıyla üs olarak kullanmaktadır. Bu saldırılar sonucunda onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki faaliyetleri Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir.

IRAK HÜKÜMETİ BİRÇOK KEZ UYARILDI

Irak hükümetine PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği bugüne kadar birçok kez hatırlatılmıştır.

Nitekim, Irak Anayasasının 7. maddesi, Irak Hükümetini Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır.

İyi komşuluk ilişkilerinin ve terörizmin her türlüsüne karşı uluslararası işbirliğinin genel ilkeleri çerçevesinde, Türkiye terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu anlayışla Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde her türlü destek verilmektedir. Irak’tan da aynı anlayış ve somut işbirliği beklenmektedir.

BM'NİN 51. MADDESİNDEN KAYNAKLANAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ

Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir.

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TERÖR YUVALARINA OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı’nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur.

Operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir.

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