ABD’nin burnunun dibini vurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'birkaç gün içinde' diyerek işaret ettiği Fırat'ın doğusuna olası operasyon öncesi TSK, Irak'ın kuzeyinde stratejik bir hamle yaptı. Türkiye sınırındaki kamplardan ve Kandil'den kaçan teröristlerin yeni sistem tesis etmeye çalıştıkları ve Irak-Suriye lojistik ikmal hattı üzerinde bulunan Karacak Dağı ile Sincar'da belirlenen hedefler, etkili bir hava harekâtıyla vuruldu. 36. Paralel'deki Mahmur Kampı'na yakın noktadaki Karacak Dağı'nın vurulmasıyla birlikte hem terörist örgütün yeni sistemi dağıtıldı hem de Irak kuzeyinde yeni Kandil yapılanmaları ile Suriye kuzeyi boyunca terörist yığınaklanma ve yeni terör kamplarına izin verilmeyeceği vurgulanmış oldu. Karacak Dağı'na yönelik harekât, ABD'nin Erbil'deki Hariri Askeri Hava Üssü'nden Suriye kuzeyine uzanan ikmal yolu boyunca tesis ettiği ileri slerinin biraz gerisinde bulunan PKK depolarına düzenlendi. Türkiye, bu operasyonla teröristle ortaklık yapan ABD'ye de terörle mücadele kararlılığının sorgulanamayacağını bir kez daha altını çizerek göstermiş oldu.

NEREDE OLURSAN OL!

Karacak Dağı, ünlü '36. Paralel' üzerindeki Mahmur Kampı'na yakın konumuyla ve Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk gibi Türkiye sınırına yakın kampların dağıtıldığı, Kandil dağının güvenli olmaktan çıkarıldığı bir ortamda bölücü terörist örgüt için yeni Kandil yapılanmasının merkezi olma özelliği taşıyor. Erbil yakınlarında bulunan ABD'nin Hariri Üssü'ne ulaşan Suriye PKK'sına yardım malzemelerinin geçiş güzergahı üzerinde yer alan bu bölgede Amerika'nın lojistik güzergahın güvenliğini sağlamak üzere 10'a yakın İleri Harekat Üsleri (FOB) bulunuyor. Suriye PKK'sının bölgedeki oluşumları YBŞ ve diğer unsurlar da ABD'nin üslerine yakın bir mesafede sistem kurmuş, barınak, sığınak, mağara, tünel ve silah ve mühimmat depoları oluşturmuştu. 'Birleşmiş Milletler kampı' statüsündeki Mahmur'a yakınlığı nedeniyle örgütün nispeten 'güvenli' gördüğü bu bölgeye yönelik harekâtla Türkiye, 'nerede olursan ol seni vururum' mesajı vermiş oldu.

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ONLARA YARDIM ETMEYİN

Karacak Dağı ve Sincar bölgesine hava harekatı, Fırat'ın doğusuna operasyonun konuşulduğu bir sırada gerçekleştirilmiş stratejik bir hamle olarak da öne çıktı. Türkiye, ABD ile 'müttefik' de olsa terörist örgütle mücadele kararlılığını ve nerede olursa olsun teröristleri vuracağını net bir şekilde gösterdi. Pentagon ileri üsleri yakınlarına düşen bombalar, ABD'ye "PKK ve Suriye'deki uzantısına yardım etmeyi kes" mesajı anlamına geliyor. 2019 yılı yaklaşırken gerek Münbiç, gerek Fırat'ın doğusu gerekse de Irak kuzeyinde artan operasyonlar, Türkiye'nin müttefiklerine daha fazla sabretmeyeceğini göstermesi bakımından da öne çıkıyor. Bu stratejik hamlelerin ardından ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmakta hızlanması bekleniyor.

Kamışlı’ya barikat

PKK/PYD, Mardin-Nusaybin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı ilçesinde sınır hattı boyunca bazı bölgelerde topraktan barikatlar kurdu. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde toprak yığını şeklinde kurulan barikatlar sınıra 500 metre uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca aynı bölgede Türkiye tarafından görülebilecek büyüklükte terör örgütünü simgeleyen sözde bayraklar asıldığı, bölgede zaman zaman PKK’lı teröristlerin sivil araçlarla taşındığı gözlendi.

Bu arada, Türkiye tarafındaki güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattında 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birliklerin devriyeleri de sıklaştırıldı.

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