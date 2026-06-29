Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Erbaşlara kamuda istihdam geliyor

Erbaşlara kamuda istihdam geliyor

04:0029/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Haftalık mesaisine yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu’nda İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapılmasını içeren maddelerden oluşan teklif ele alınacak. Ardından kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündemine gelecek.

TEKRAR MUVAZZAF OLAMAYACAKLAR

Teklife göre askerlik hizmetini yapan yükümlüler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve dönemeyecek.

UZMAN ERBAŞA KAMUDA İSTİHDAM

Düzenleme ayrıca en az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan, 41 yaşını doldurmamış, olumlu nitelik belgesine sahip sözleşmeli erbaş ve erlere, kamu kurumlarında yüzde 10 kontenjan ayrılarak infaz ve koruma memurluğundan zabıta ve itfaiye erliğine kadar çeşitli kadrolara atanma imkanı sağlanacak. Uzman erbaşlığa geçişte ise fiziki yeterlilik, değerlendirme testi ile yazılı ve/veya mülakat sınavında başarılı olma şartı getiriliyor.

12’NCİ YARGI PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul’un gündemindeki 12. Yargı Paketi ile yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Buna göre idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davaların kapsamı genişletilecek, duruşmalar arasındaki süre en fazla üç ay olacak ve hukuki değerlendirme yapılabilecek konularda gereksiz bilirkişi görevlendirilmesi halinde disiplin yaptırımı uygulanabilecek.




#TBMM
#Ankara
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erbilli Mehmed Ali Efendi nasıl idam edildi?