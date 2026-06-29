Erbaşlara kamuda istihdam geliyor

Haftalık mesaisine yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu’nda İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapılmasını içeren maddelerden oluşan teklif ele alınacak. Ardından kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündemine gelecek.

TEKRAR MUVAZZAF OLAMAYACAKLAR

Teklife göre askerlik hizmetini yapan yükümlüler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve dönemeyecek.

UZMAN ERBAŞA KAMUDA İSTİHDAM

Düzenleme ayrıca en az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan, 41 yaşını doldurmamış, olumlu nitelik belgesine sahip sözleşmeli erbaş ve erlere, kamu kurumlarında yüzde 10 kontenjan ayrılarak infaz ve koruma memurluğundan zabıta ve itfaiye erliğine kadar çeşitli kadrolara atanma imkanı sağlanacak. Uzman erbaşlığa geçişte ise fiziki yeterlilik, değerlendirme testi ile yazılı ve/veya mülakat sınavında başarılı olma şartı getiriliyor.

12’NCİ YARGI PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul’un gündemindeki 12. Yargı Paketi ile yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Buna göre idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davaların kapsamı genişletilecek, duruşmalar arasındaki süre en fazla üç ay olacak ve hukuki değerlendirme yapılabilecek konularda gereksiz bilirkişi görevlendirilmesi halinde disiplin yaptırımı uygulanabilecek.











