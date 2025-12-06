İSBİKE'de skandal: İstanbulluların parası hurda edildi

İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan ve iki yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) ait birçok bisiklet, Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi.
İSBİKE Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana iki yıldır bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.
İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan 2 yıldır kiralama yapamıyor.
Daha önce sisteme ait bisikletlerin Kartal Soğanlık'taki bir hurdalık alanda atıl durumda bekletilmesi gündeme taşınırken, şimdi ise birçok bisiklet İBB'ye ait Bayrampaşa'daki Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Hurda Depo Şefliğinin hurdalığında kırılarak hurda haline getirildi. Kırılan bisikletlerin deponun belli bölgelerinde diğer hurda ürünlerin arasında üst üste konularak dizildiği görüldü.
"İstanbulluların kaynakları artık hurdaya çıkarılıyor"
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle İSBİKE'nin hizmet vermeye başladığını söyledi.
"Hurdaya çıkan sadece bisikletler değil İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır"
Aksu, İSBİKE sisteminde 2021'de 3 bin olan bisiklet sayısının yıldan yıla azalarak 2023'te 1100'e düştüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: