İSBİKE'de skandal: İstanbulluların parası hurda edildi

"İstanbulluların kaynakları artık hurdaya çıkarılıyor. Tabii CHP'li İBB yönetimi diğer her konuda olduğu gibi bu bisiklet konusunda da işletemediği sistemleri kapatmayı tercih ediyor. Hatırlarsanız, ilk göreve geldiklerinde yatay, dikey bahçeler dediğimiz bu duvar süslemelerini, bakımının zor olduğunu söylemişlerdi ve kaldırmışlardı. İstanbul'da bir sürü güzelliği yok etmişlerdi.Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'daki bu bisiklet paylaşım platformunu çöp etmiş ve hurdaya çıkarmış durumdalar. Aslında hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır. Biz bu İstanbulluların kaynaklarının heba edilmesini, heder edilmesini takip etmeye, hesabını da her platformda sormaya, İstanbul'un hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz."