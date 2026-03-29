İstanbul’dan Sakarya’ya kokain getiren şahıs gişelerde yakalanıp tutuklandı

18:5329/03/2026, Pazar
IHA
Narkotik ekiplerince araçta yapılan detaylı aramada satışa hazır 17 parça halinde toplam 12.20 gram kokain maddesi ele geçirildi.
İstanbul’dan Sakarya’ya kokain getirmeye çalışan şüpheli, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yakalanarak tutuklandı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan B.S., adliyeye sevk edilmesinin ardından “uyuşturucu ticareti” suçundan cezaevine gönderildi.

İstanbul’dan getirdiği kokaini Sakarya’ya sokmaya çalışan şüpheli, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarda teknik ve fiziki takibe aldığı B.S.’nin (38) İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Şüphelinin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu üzerinde takibe alındı. Ekipler, aracı Adapazarı gişeleri uygulama noktasında durdurdu. Narkotik ekiplerince araçta yapılan detaylı aramada satışa hazır 17 parça halinde toplam 12.20 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


