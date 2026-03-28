Torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.





Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 6 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.





Olayın ardından gözaltına alınan H.D., F.Ö. ve F.Ş. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, F.A., B.Ç., M.S.Ç ve A.C.Ç. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.







