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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kan aktı

Kocaeli'de alkollü olduğu belirtilen iki kişi arasında, bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
00:54 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Değirmendere Merkez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde alkollü olduğu belirtilen iki kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla bacağından yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.



#Kocaeli
#Silahlı Kavga
#Profesör Muammer Aksoy Caddesi
26 dakika önce
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