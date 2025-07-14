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Komisyon bu hafta toplanıyor

Komisyon bu hafta toplanıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/07/2025, Monday
G: 14/07/2025, Monday
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Arşiv.

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun bu hafta çalışmalarına başlaması bekleniyor. 35 üyeden oluşacak komisyon, ilk toplantısını perşembe ya da cuma günü yaparak yol haritasını belirleyecek.

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis’te kurulacak komisyonun bu hafta çalışmalarına başlaması bekleniyor. Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu adını alması beklenen komisyonun kurulması için çağrının çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geleceği öğrenildi. Komisyonun ilk toplantısını da bu hafta perşembe ya da cuma günü yaparak yol haritasını oluşturması planlanıyor.

SALT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALACAK

Komisyon 35 üyeden oluşacak. 30 üye, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler arasından TBMM sandalye dağılımına göre belirlenecek. 5 üye ise grubu bulunmayan ve bağımsız milletvekilleri arasından kura yoluyla seçilecek. Komisyon kararlarını salt çoğunlukla, yani üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla alacak. Kanun teklifi dâhil önerilerde ise üye tam sayısının beşte üçü olan nitelikli çoğunluk aranacak.

PARTİLER UZMAN VE DANIŞMAN VERECEK

Komisyonun büyük ölçüde şekillendiği, ancak kamuoyuna henüz açıklanmadığı ifade edilirken; 24 Temmuz’a kadar kesintisiz çalışacak olan TBMM’de, komisyonun iki kez toplanabileceği ve yazın çalışmak üzere bir takvim oluşturabileceği bildirildi. Sorunların çözümü için Meclis dışından da uzmanlarla çalışılabileceği, her partinin vekiller dışında da komisyon çalışmalarına zemin oluşturmak üzere uzman ve danışman vereceği ifade edildi.




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