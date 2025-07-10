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TBMM Başkanı Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

16:5410/07/2025, Thursday
IHA
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Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe gelişinde Meçhul Asker Anıtı önünde dua eden Kurtulmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarına üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelenk bıraktı. Ziyarette ayrıca Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.



Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti


Kurtulmuş'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.




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