TBMM Başkanı Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe gelişinde Meçhul Asker Anıtı önünde dua eden Kurtulmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarına üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelenk bıraktı. Ziyarette ayrıca Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.