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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

17:1115/07/2025, Salı
AA
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Fotoğraf arşiv
Fotoğraf arşiv

Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.

Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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