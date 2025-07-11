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Kocaeli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

09:0011/07/2025, Cuma
DHA
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Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ifade verdikten sonra serbest kalan iki grup arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda 2 kişi silahla vuruldu.

Kocaeli Kartepe'de akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, Ö.E. ve F.E.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




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