Kocaeli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli Kartepe'de akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, Ö.E. ve F.E.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.