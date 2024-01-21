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Liberya bayraklı yakıt tankeri geçiş sırasında arızalandı: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.

12:39 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:14 - 21/01/2024 Pazar
IHA
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı.
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği bir tankerin demir atması nedeniyle nedeniyle askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.


Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.


#İstanbul Boğazı
#Gemi arıza
#Peria
13 saat önce
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