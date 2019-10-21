MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendi’nin acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendinin, acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur mekanını cennet eylesin. pic.twitter.com/PkkzdcXOAS
— Murat Çeliker (@mrtclkr) October 21, 2019