Sapanca’da korkunç gece: Tatil için geldiği bungalovda yaşamını yitirdi

12:3716/05/2026, Cumartesi
DHA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil için geldiği bungalov tesisinde fenalaşan Emre Öztürk (27) yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şükriye Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'dan tatil için bungalov tesisine gelen Emre Öztürk, gece saatlerinde fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti.

Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



