Bungalovda kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sapanca’ya bağlı Mahmudiye Mahallesi Ceylan 1’inci Sokak’ta bulunan bir konaklama tesisinde, tatile gelen D.Y. ve B.Y. çiftinin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.