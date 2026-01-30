Yeni Şafak
Bungalovda kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14:2330/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Sapanca’daki tatil faciayla bitti.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle birlikte geldiği havuzlu bungalov tatilinde havuza düşen Sena Yazıcı, tedaviye alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki hayatını kaybetti.

Sapanca’ya bağlı Mahmudiye Mahallesi Ceylan 1’inci Sokak’ta bulunan bir konaklama tesisinde, tatile gelen D.Y. ve B.Y. çiftinin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle birlikte geldiği havuzlu bungalov tatilinde havuza düşen Sena Yazıcı, tedaviye alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.




