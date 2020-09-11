Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Özkoçtan Macrona cevap Haddini bilmeli
POLİTİKA

Son dakika haberleri: CHP'li Engin Özkoç'tan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan Macron'a tepki

CHP'li Özkoç'tan Macron'a cevap: Haddini bilmeli

CHP'li Engin Özkoç, Macron'un Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine ilişkin, "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
CHP'li Engin Özkoç
CHP'li Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım
GÜNDEM
İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım

MACRON'UN TÜRKİYE VE ERDOĞAN İLE İLGİLİ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

İspanya ve İtalya, Macron'u frenledi: Sorunlar müzakereyle çözülür
DÜNYA
İspanya ve İtalya, Macron'u frenledi: Sorunlar müzakereyle çözülür
  • Özkoç, Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini asla kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, "Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklama ile Türkiye açısından kesinlikle kabul edilmeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üslup ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerekir. Macron ve Fransa gölge etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız
OYNAT 01:37
Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz zirvesinde tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta arama yapmasını ve Libya ile anlaşma imzalamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Macron, ''AB olarak Türk halkına karşı değil, Erdoğan'a karşı net tavır almalıyız. Türk halkı büyük bir halk, daha iyisini hak ediyor'' dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması: Hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması: Hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?

Dışişleri Bakanlığı: Macron 'iç acısı'yla Türkiye'ye saldırıyor
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: Macron 'iç acısı'yla Türkiye'ye saldırıyor

Macron'un haddini aşan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Türkiye size en uygun cevabı verecektir
GÜNDEM
Macron'un haddini aşan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Türkiye size en uygun cevabı verecektir

Macron'dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız
DÜNYA
Macron'dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız

Fransa öncülüğünde korsan Doğu Akdeniz Zirvesi
DÜNYA
Fransa öncülüğünde korsan Doğu Akdeniz Zirvesi

Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki: Gerçeklerden kopuk hukuki dayanaktan yoksun
GÜNDEM
Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki: Gerçeklerden kopuk hukuki dayanaktan yoksun

Sömürgeci ahlaksız
GÜNDEM
Sömürgeci ahlaksız

Abone Ol Google News
Kritik rakamlar açıklandı

Kritik rakamlar açıklandı

​Sağlık Bakanlığı, son 24 saati paylaştı.
Milletimiz gereken cevabı verdi

Milletimiz gereken cevabı verdi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'e sert tepki.
Rahibeler cinsel tacize uğruyor

Rahibeler cinsel tacize uğruyor

Alman yardım kuruluşu Missio'dan skandal iddia.
Polise hakaret etti

Polise hakaret etti

​Maske takmayan kadın ceza kesilince çılgına döndü.
Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Pendemi dinlemeyip sınırı geçerek alışveriş için akın ettiler.
Van'dan acı haber

Van'dan acı haber

​Operasyon sırasında bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuş şehit oldu.

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.