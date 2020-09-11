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Dünya İspanya ve İtalya, Macronu frenledi Sorunlar müzakereyle çözülür
AVRUPA

İspanya ve İtalya, Macron'u frenledi: Sorunlar müzakereyle çözülür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron topladığı zirvede istediğini alamadı. Türkiye karşıtı açıklamaların sertleştirilmesini isteyen Macron'a Güney Avrupa ülkeleri karşı çıktı. İspanyol kaynaklarına göre Macron'un kriz çığırtkanlığına karşı, İtalya ve İspanya diyalog ve müzakere taraftarı oldu. İspanya ve İtalya'nın sert mesajlar göndermenin işleri daha da kötüleştireceğine inandıkları belirtilirken, liderlerin arasındaki yaklaşımların da oldukça farklı olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Akdeniz ülkesi ile zirveye katıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Akdeniz ülkesi ile zirveye katıldı.

İspanya'nın sol görüşlü El Pais gazetesi, Korsika'da yapılan Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesinin (MED7) sonuç bildirisinde "Fransa, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) tarafından istenilen Türkiye karşıtı sert ifadelerin, İspanya ve İtalya'nın girişimiyle yumuşatıldığını" iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aralarında Yunanistan, İtalya, İspanya ve Güney Kıbrıs'ın da olduğu 6 Akdeniz ülkesini Türkiye'yi tartışmak için Korsika Adası'nda toplandı. Toplantıda Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu'nda Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ele alındı.

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"TÜRKİYE İLE DİYALOG KURULSUN"

İspanyol kaynaklara göre Macron ortak bildiride Türkiye karşıtı açıklamaların daha da sertleştirilmesini isterken 4 ülke buna karşı çıktı.

El Pais haber sitesinin haberine göre Güney Avrupa ülkeleri yaptırım uygulamak yerine Türkiye ile diyalog kurulmasını istedi.

İspanya ve İtalya'nın sert mesajlar göndermenin işleri daha da kötüleştireceğine inandıkları belirtilirken, liderlerin arasındaki yaklaşımların da oldukça farklı olduğu kaydedildi.

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İTALYA VE İSPANYA TEMKİNLİ

Haberde Yunanistan ve Kıbrıs'ın Ankara'ya yönelik sert mesajlar için baskı yaptığı ancak İspanya ve İtalya'nın daha temkinli olduğu belirtildi.

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MACRON GERİLİM PEŞİNDE

İtalya ve İspanya'nın tutumumun Almanya'nın tutumuna daha yakın olduğu belirtilirken, bu ülkelerin Türkiye ile anlaşmaya varma yanlısı olduğu belirtildi. İtalya, İspanya ve Almanya'nı müzakere yanlısı tutumuna karşı Macron'un gerginliği sürdürerek Türkiye'ye karşı sert mesajlar verilmesini istediği belirtildi.

Öte yandan İspanyol kaynakların zirveden önce, "Bu sorun yaptırımlarla veya güç kullanımıyla değil, müzakere ile çözülür" dediği belirtildi.

TANSİYONU DÜŞÜRMELİYİZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirvenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) ile empati kurduğumuz bir pozisyonumuz var. Tansiyonu düşürmeliyiz. Türkiye ile AB arasında gerçek bir diyalog için boşluk var. Açık ve kararlı bir şekilde buna yoğunlaşmalıyız." dedi.

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