Sömürgeci ahlaksız

Doğu Akdeniz’de hakimiyet alanını genişletmeye çalışan Fransa, projenin önündeki en büyük engel olan Türkiye’ye karşı eylem ve söylemlerini ‘düşmanlık’ seviyesine çıkardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da olduğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu’na üye ülkelerin devlet başkanlarıyla Korsika Adası’nda dün bir araya geldi. 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel’de yapılacak Doğu Akdeniz zirvesi öncesi Fransa’nın düzenlediği korsan zirveye AB üyesi 7 Akdeniz ülkesi katılıyor. Korsika’daki gayriresmi zirvede MED7 olarak bilinen Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan başbakanları yer aldı. Doğu Akdeniz konusunda net bir tavır sergileyen Türkiye’nin Korsika’daki gayri resmi toplantıya davet edilmemesi dikkati çekti.
ERDOĞAN’I HEDEF ALDI
Zirve öncesi basın toplantısı düzenleyen Macron, adeta Türkiye’yi düşman ilan etti. Macron, “Bugün Türkiye’nin artık bu bölgede bir ortak olmadığını anlamalıyız” dedi. Macron, Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu ancak Doğu Akdeniz’de NATO müttefiki gibi hareket etmediğini söyledi. Libya’ya giden Türk kargo gemisini aramak isteyen Fransız fırkateyninin Türk savaş gemilerinin engeline takılması olayını hatırlatan Macron, “Türkiye’nin bölgedeki davranışları kabul edilemez. Türkiye, Yunanistan’ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle de kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Aynı zamanda büyük bir devlete yakışmayacak provokasyonlar söz konusu. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız” ifadelerini kullandı.
AVRUPA’DA DESTEKÇİSİ FRANSA
Atina’nın en güçlü destekçisi olduğunu belirten Macron, “Aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki yayılmacı politikaları nedeniyle, Yunanistan’ın ön saflarda olduğu bir bölgede gerilim çok yükseldi. Fransa, baskı altındaki bölgelerde askeri güçlerini konuşlandırarak Atina’nın en güçlü Avrupalı destekçilerinden biri oldu” dedi. Macron, kamuya yaptığı açıklamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yüz yüze görüşmelerinde söylediğini belirterek Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye karşı açık olması gerektiğini dile getirdi.
AB’den yaptırım istedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Çelik, “Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur” değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, “Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir” ifadelerini kullandı.
BAŞARISIZLIĞINI ÖRTME ÇABASI
“Siz Bay Macron, burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı’ diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz” tespitlerine yer verdiği paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:
“Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı’ diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar.”
ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMU
Dışişleri Bakanlığı ise “Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemenin Macron’un haddi olmadığına dikkat çekildi.