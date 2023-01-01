|
Gündem

Uğur Dündar'dan tutuklu PKK sevici Merdan Yanardağ'a destek: Hukuki bir yanlışlık

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, canlı yayında PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler düzen ve tutuklanan Merdan Yanardağ'a destek mesajları gönderdi. Yanardağ'ın bir an önce hapisten çıkması temennisinde bulunan Dündar, yapılanın hukuki bir yanlışlık olduğunu savundu.

Semih Bozkuş
20:59 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uğur Dündar - Merdan Yanardağ

Uğur Dündar - Merdan Yanardağ

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 25 Haziran'da canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler düzerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.



Söz konusu skandal sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 27 Haziran'da tutuklanmıştı.

PKK seviciliğine soyunan Merdan Yanardağ'a tepki yağarken yandaş kesim ise destek üstüne destek açıklamalarında bulunmuştu.

Dündar'dan PKK sevici Yanardağ'a destek

O desteklerin sonuncusu ise CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Dündar, Yanardağ'ın tutukluğu nedeniyle Tele1 tarafından düzenlenen 'Dayanışma Gecesi'ne katıldı.

Program öncesi açıklamalarda bulunan Dündar, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını savunarak, PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a destek mesajı gönderdi.

Yanardağ'ın bir an önce hapisten çıkması temennisinde bulunan Dündar, yapılanın hukuki bir yanlışlık olduğunu savundu.

"Yapılan hukuki bir yanlışlık"

Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben her şeyden önce sevgili Merdan'a bir mesaj göndermek istiyorum ve onun bir an önce aramıza katılması ve ben bunu bir yanlışlık olarak görüyorum. Ve bu hukuki yanlışlığın vakit geçirmeden düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum."



#Merdan Yanardağ
#Uğur Dündar
#Terör Örgütü
#PKK
#Terör elebaşı
#Öcalan
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı: Erzurumspor FK 4-0 Altay