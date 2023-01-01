Uğur Dündar'dan tutuklu PKK sevici Merdan Yanardağ'a destek: Hukuki bir yanlışlık

Uğur Dündar - Merdan Yanardağ
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 25 Haziran'da canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler düzerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Söz konusu skandal sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 27 Haziran'da tutuklanmıştı.
PKK seviciliğine soyunan Merdan Yanardağ'a tepki yağarken yandaş kesim ise destek üstüne destek açıklamalarında bulunmuştu.
Dündar'dan PKK sevici Yanardağ'a destek
O desteklerin sonuncusu ise CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.
Dündar, Yanardağ'ın tutukluğu nedeniyle Tele1 tarafından düzenlenen 'Dayanışma Gecesi'ne katıldı.
Program öncesi açıklamalarda bulunan Dündar, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını savunarak, PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a destek mesajı gönderdi.
Yanardağ'ın bir an önce hapisten çıkması temennisinde bulunan Dündar, yapılanın hukuki bir yanlışlık olduğunu savundu.
"Yapılan hukuki bir yanlışlık"
"Ben her şeyden önce sevgili Merdan'a bir mesaj göndermek istiyorum ve onun bir an önce aramıza katılması ve ben bunu bir yanlışlık olarak görüyorum. Ve bu hukuki yanlışlığın vakit geçirmeden düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum."