Yeni Şafak dijital gazeteler kategorisinde zirvede

Yeni Şafak, TÜRKAR’ın raporuna göre dijital gazeteler arasında 24,2 milyon izlenme, içerik başına 54 bin 774 ortalama izlenme ve 24 bin yeni aboneyle zirvede yer aldı.
TÜRKAR, “Dijital Gazete Medyasının YouTube Performansı: Nisan 2026 Endeksi Raporu”nu yayımladı. Geleneksel gazete mecralarının YouTube ekosistemindeki performansını ölçümleyen raporda Yeni Şafak, dijital gazeteler kategorisinde öne çıktı.
Yeni Şafak’ın dijitaldeki yükselişi abone kazanımına da yansıdı. Kanal, nisan ayında 24 bin yeni abone kazanarak dijital gazeteler arasında abone artışında da en hızlı büyüyen mecra oldu.
Raporda yer alan veriler, Yeni Şafak’ın nisan ayında YouTube’da hem izlenme hem içerik başına performans hem de abone kazanımı bakımından dijital gazeteler arasında zirvede yer aldığını ortaya koydu.