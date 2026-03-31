YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilebilir

21:2531/03/2026, Salı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doğum yapan lisansüstü öğrenciler ile kadın araştırma görevlilerine ek süre hakkı için devlet üniversitelerine yazı gönderdi.

YÖK'ten devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe
"Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz."
hükmünü içeren fıkranın eklendiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Şubat 2013 tarihli toplantısında ise "657 sayılı kanunun 104. ve 105. maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin lisansüstü eğitimi azami bitirme sürelerine eklenmesine" karar verildiği anımsatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda daha önce analık nedeniyle aldıkları mazeret izin süreleri ile ücretsiz izinler nedeniyle verilen ek sürelerden/kayıt dondurmalardan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın lisansüstü eğitimde azami kadroda bulunma süreleri devam eden kadın araştırma görevlilerine, talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin dokuzuncu fıkrası kapsamında ek sürelerin verilmesine ve bu sürelerin azami kadroda bulunma sürelerini uzatmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Mart tarihli toplantısında karar verilmiştir."


#Devlet üniversiteleri
#Lisansüstü eğitim
#YÖK
