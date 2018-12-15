Zap ve Hakurk'a hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
ÜS BÖLGELERİNE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
- Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.