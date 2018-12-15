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HAKKÂRİ

TSK'dan sınır ötesi operasyon: 7 terörist öldürüldü

Zap ve Hakurk'a hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
TSK'dan sınır ötesi operasyon
TSK'dan sınır ötesi operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

ÜS BÖLGELERİNE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

  • Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.

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