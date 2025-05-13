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Dağın taşın bungalovla dolduğu Kartepe'de ruhsatsız yapılara geçit yok: 14 tanesi yıkıldı

Dağın taşın bungalovla dolduğu Kartepe'de ruhsatsız yapılara geçit yok: 14 tanesi yıkıldı

12:5913/05/2025, Salı
IHA
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Yapılan işlemler sonucunda, kaçak yapılar Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Yapılan işlemler sonucunda, kaçak yapılar Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Çok sayıda bungalovun yer aldığı Kartepe'de imar mevzuatına aykırı inşa edilen 14 ruhsatsız yapı yıkıldı.

Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yaptığı denetimlerde ilçenin farklı mahallelerinde tespit ettiği kaçak yapıların yıkımı için yasal süreci başlattı. Uzuntarla, Maşukiye ve Pazarçayır Mahallesi'nde bulunan kaçak yapılar için yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım ve söküm işlemleri yapıldı.


Uzuntarla Mahallesi'nde sit alanı içerinde, ruhsatsız bir şekilde inşa edilen "tiny house" olarak adlandırılan 3 yapının tespitinin ardından yasal süreç başlatıldı ve söküm işlemleri gerçekleşti. Benzer şekilde Maşukiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edilen 10 -bungalov ile Pazarçayır Mahallesi'nde yer alan 1 taş binanın da ruhsatsız ve kaçak yapı kapsamında olduğu tespit edildi ve bu yapılarla ilgili yasal süreç işlendi.


Yapılan işlemler sonucunda, kaçak yapılar Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.






#kartepe
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