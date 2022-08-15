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Psikiyatrist Nevzat Tarhan'dan 'başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e tepki: Bunun adı mesleki narsizmdir

Vaşörtülü kadınların empati yapamayacaklarını öne sürerek psikolog ve psikiyatr olmaması gerektiğini savunan Prof. Dr. Üstün Dökmen'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” söylemine son olarak Psikiyatrist Nevzat Tarhan'dan eleştiri geldi. "Bunun adı mesleki narsizmdir” diyen Tarhan, "Türkiye'de herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir. Bu, tek tip insan ideolojisidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Psikiyatrist Nevzat Tarhandan başörtülü psikolog olmaz diyen Üstün Dökmene tepki: Bunun adı mesleki narsizmdir
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtülü kadınların psikolog ve psikiyatr olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in skandal söylemleri kamuoyunun gündemine oturdu, tepkileri de beraberinde getirdi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz
OYNAT 01:50
Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz
Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.


'Herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir'

Dökmen’e, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan da yanıt geldi.

Esra Elölü’nün sunduğu “Arafta Sorular” programına katılan Tarhan, Dökmen için "Meslektaşımız "başörtülü psikolog olamaz" ifadesini cesaretle söyledi. Meslektaş olarak görüyor muyum? Bir insanı ele alırken artıları ve eksileriyle ele almak gerekiyor. Sadece bu ifadeyle ele almak da bir önyargıdır. Farklı düşünebiliriz, farklı düşündüğümüz birçok meslektaşımız var. Sonuçta aynı amaç için birlikte çalışıyoruz bu çok doğal bir durumdur. Birisi bir diğerine "değişip gel" diyorsa o kimse totaliterdir. Türkiye'de herkes aynı düşünecek demek totaliterliktir. Bu, tek tip insan ideolojisidir. Bu ifadeden sonra Psikiyatri Dernekleri, Psikoloji Dernekleri mesleki önyargı nedeniyle Üstün Dökmen'e uyarı vermesi lazımdı. Bu ifade ile toplumun bir kesiminin düşmanlaştırıyorsunuz, bir kesimini kategorize ediyorsunuz, danışanları ikiye ayırıyorsunuz. Makbul vatandaş mantığının aynısı. Şuanda benim endişem bu konu politize olursa yeni bir 28 Şubat tartışmaları gibi tartışma yaşanır" ifadelerini kullandı.

'Bunun adı mesleki narsizmdir'

Tarhan, “Bu arkadaşımız kendini aşamamış. Kendini sorgulayamıyor. Bence bunun adı mesleki narsizmdir. Bu kendisini danışanından üstün görmektir. Nasıl ırkçılık etnik narsizm ise bu da mesleki narsizmdir” şeklinde konuştu.


'Bu kişiler empati yapamaz'

Elönü’nün “Kutuplaşıyoruz, ayrılıyoruz, bölünüyoruz diyenlerin çoğu oksitlenmiş bir kutupbaşı rolünü üstleniyorlar. Kendisinin farkında olmayan bir psikolog ne kadar sağlıklı psikolog olabilir?” sorusu üzerine ise Tarhan şunları söyledi:

“Bu kişiler empati yapamaz. Empati yapabilmesi için kendi ön yargılarını askıya almasını başarması gerekiyor. ‘Ben bu konuda ön yargılıyım, ben bu konuda hassasım, bu konuda objektif olamam’ diyebilmesi gerekiyor. Sinirlenebilir, kızabilir ona kıyafetinden dolayı. Böyle bir durumda ‘ben sana yardım edemem’ deyip, gerekçelerini anlatması gerekir.”

'Böyle düşünen insanlar Türkiye’de azınlık değil'

Esra Elönü’nün “Başörtülü bir hastanın taraflı bir teşhisinin konulmadığının garantisi var mı?” şeklindeki sorusuna Tarhan şu yanıtı verdi:

“Bu düşünceye göre o kişinin başörtülü olması patolojik bir durumdur. O kişinin bir nevi etiketlenmesini kabul etmek demektir. Bu kişi başörtülü olmakla zaten birçok hakkı hak etmiyor tarzında kategorize ediliyor.

Zenci-beyaz gibi, başörtülü-başörtüsüz gibi. Avrupa’da yüz yıl iç savaşlar oldu. Daha sonra anladılar ki ‘ırkçılık’ zararlı bir şeymiş. İnsanları değiştirmeye çalışmak, tartışmaya, çatışmaya sebep oluyor diyerek çok kültürlülük tarzına yönelme oldu.

Hatta İngiltere çoklu hukuk sistemini savunuyor şu an. Bir Hristiyan istediği gibi, bir Müslüman istediği gibi evlenebiliyor. Böyle düşünen insanlar Türkiye’de azınlık değil. Bu arkadaşımız açık açık söylemiş ama bunun gibi hava durumuna göre sinsi sinsi hareket edecek bir sürü kişi var.”

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