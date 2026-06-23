Vatan sevgisini Türklerden öğrendim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Türkiye Mezun Ödülleri’nde bu yıl "Ekonomi ve Girişimcilik" alanında ödüle layık görülen Sugandi, Türkiye’nin hayatındaki yerini Yeni Şafak’a anlattı. Türkiye ile bağını hiç koparmadığını söyleyen Sugandi, yıllar sonra yeniden geldiği İstanbul’da "Sanki vatanıma dönmüş gibi hissettim" dedi. Türkiye’de daha uzun süre yaşamak istediğini belirten Sugandi, eğitim yıllarının hayatını değiştirdiğini ifade etti. 2012-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde eğitim gören Sugandi, hayat arkadaşını da burada buldu. Eşiyle öğrenci oldukları dönemde tanıştıklarını anlatan Sugandi, mezuniyetin ardından Endonezya’da evlendiklerini söyledi. Türk insanının iş ahlakını ve karakterini çok takdir ettiğini vurgulayan Sugandi, “Genel olarak Türkler çok çalışkan ve iş konusunda son derece başarılılar. Bir anlaşma yapıldığı zaman da her zaman adil davranıyorlar. Biz dünyada 'Türk girişimciliği' diye bir kavram biliriz. Cesurdur, atılgandır. Ben kendi karakterimi bu topraklarda inşa ettim. Çalışkanlığı, azimli olmayı, her konuda girişimci olmayı ve en önemlisi vatan sevgisini ben bu topraklarda, Türklerden gördüm ve öğrendim” dedi.