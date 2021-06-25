Katarlı öğrenciler olayı nedir? Katarlı gençler sınavsız tıp okuyacaklar mı?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir. Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

Sözcü Gazetesi asılsız ve algı operasyonuna yönelik haberlerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca gencin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavına saatler kala Sözcü Gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanı servis edildi. Oysa 2 Mart 2021 tarafında imzalanan askeri protokol, iki ülke arasındaki askeri personel ve öğrencileri kapsıyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre ise yabancı öğrencilerin Türkiye'ye eğitim alabilmesi için hala sınav şartı aranıyor.

Selçuk Bayraktar CHP, Sözcü ve T24'ün ortak yalan haberine isyan etti

Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert tepki geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru değil, yalan, iftira" ifadelerini kullandı.

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T24 Gazetesi, Sözcü yazarı Necati Doğru’nun köşe yazısından yaptığı alıntıda, CHP’li vekil Özgür Karabat’ın 5 soru önergesinde yer alan iftira niteliğindeki maddelerine yer verdi.

CHP’li vekil Karabat’ın soru önergesinde bulunan ”İki pistini kaybeden Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl dış ve iç hat terminal binası olarak kullanılan terminallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL'a tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?" sorusu ile algı ve iftira yönetimine gitti.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, T24 Gazetesi'nin kendisi ve T3 Vakfı hakkında yaptığı habere anında karşılık verdi.

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Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru değil, yalan, iftira. Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!" diyerek habere sert tepki gösterdi.

TÜRKİYE KATAR ARASINDAKİ ASKERİ SAĞLIK ANLAŞMASININ PROTOKÜLÜ

Katar Türkiye arasındaki askeri sağlık protokolü 1

Türkiye Katar arasındaki askeri sağlık protokolü 2