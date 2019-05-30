Ramazan Hollandada şehir merkezinde sokak iftarı
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RAMAZAN HABERLERİ

Hollanda'da şehir merkezinde sokak iftarı

Hollanda İslam Federasyonu Üniversiteliler Birliği tarafından düzenlenen "sokak iftarında", yaklaşık 200 üniversiteli Rotterdam'ın en işlek merkezinde bulunan Blaak Meydanı'nda oruç açtı.

Haber Merkezi AA
Blaak Meydanı'nda toplanan üniversiteliler.
Blaak Meydanı'nda toplanan üniversiteliler.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Üniversiteliler Birliği (NIF Studenten) tarafından organize edilen "streetiftar" adı verilen "sokak iftarında" ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen üniversiteliler bir araya geldi.

Rotterdam'da, yaklaşık 200 üniversitelinin katılımıyla şehrin en işlek merkezinden bulunan Blaak Meydanı'nda ilk kez düzenlenen bir iftar programının açılışında Mehdi Urgenç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinliğe misafir olarak katılan Dr. Bahri Bulut, Ramazan'la ilgili sohbet verdi.

NIF Studenten Başkanı Mustafa Şener, sokak iftarı için özellikle Rotterdam'ın merkezinde bulunan Blaak Meydanını seçtiklerini söyledi.

Farklı yerlerde iftarların organize edildiğine dikkati çeken Şener, "Bu sefer farklılık olması için Blaak Meydanı'nda iftar yaptık. Burada yapmamızın nedeni bizim artık Hollanda'nın bir parçası olduğumuzu göstermek. İnsanlar bizim burada yaşadığımızı ve bizim de Rotterdamlı olduğumuzu görüp bilmesi için ve bu etkiyi göstermek için sokak iftarı düzenledik" dedi.

İftar herkese açık

Şener, üniversitelilerin katılacağı iftarın hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere açık olduğunu dile getirdi.

Üniversiteli gençler, iftar sonrası meydanda sokağa serdikleri halı üzerinde topluca akşam namazı kıldı.

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