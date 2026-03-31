2026 Dünya Kupası için rekor ödül havuzu açıklanırken, turnuvaya katılan A Milli Futbol Takımımızı önemli bir gelir bekliyor. Ay-yıldızlılar, sadece katılım payı olarak milyonlarca doları kasasına koydu.
FIFA, 2026 yılında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için para ödüllerini açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak.
Belirlenen rakamın, 2022 FIFA Dünya Kupası ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 oranında artış göstermesi dikkat çekti.
Play-off finalinde Kosova'yı da mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılmaya hak kazandı.
Böylelikle Ay-yıldızlı ekip, turnuvaya katılım payı olarak 10.5 milyon dolarlık “ayakbastı” geliri elde etti.