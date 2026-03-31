Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'a FIFA'dan dev gelir

23:4131/03/2026
G: 1/04/2026
Yeni Şafak
Sonraki haber
Futbolcularımızın Kosova maçında gol sonrası yaşadığı sevinç.
2026 Dünya Kupası için rekor ödül havuzu açıklanırken, turnuvaya katılan A Milli Futbol Takımımızı önemli bir gelir bekliyor. Ay-yıldızlılar, sadece katılım payı olarak milyonlarca doları kasasına koydu.

FIFA, 2026 yılında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için para ödüllerini açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak.

Belirlenen rakamın, 2022 FIFA Dünya Kupası ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 oranında artış göstermesi dikkat çekti.

Play-off finalinde Kosova'yı da mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılmaya hak kazandı.

AYAK BASTI 10.5 MİLYON DOLAR

Böylelikle Ay-yıldızlı ekip, turnuvaya katılım payı olarak 10.5 milyon dolarlık “ayakbastı” geliri elde etti.



#Türkiye
#Dünya Kupası
#FIFA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
