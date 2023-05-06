Antalyaspor-Beşiktaş
Süper Lig'in 33.haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Konuk ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Antalyaspor'un golünü 32.dakikada Ömer Toprak atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise 54 ve 90. dakikalarda Aboubakar atarken, diğer golü ise 84.dakikada Cenk Tosun kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 68'e çıkartırken, Antalyaspor ise 36 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Gaziantep FK ile oynayacağı için doğrudan 3 puan alacak, Antalyaspor ise Ankaragücü'ne konuk olacak.
Antalyaspor-Beşiktaş maç özeti
6. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Maxim’in yerden şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ömer Toprak’ın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
38. dakikada Fernando’nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy’nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
54. dakikada sol kanattan Masuaku’nun kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa iyi yükselen Aboubakar kafayla meşin yuvarlağı ağlara gitti. 1-1
62. dakikada sol kanattan Fredy’in ceza sahası içine ortasında Veysel Sarı’nın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
76. dakikada Larsson’un pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fredy’in sert şutu üstten dışarı gitti.
80. dakikada Redmond’u ceza alanı sol çaprazında düşüren Bünyamin Balcı’ya sarı kart gösterildi. VAR, uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Mete Kalkavan, Bünyamin Balcı’yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
84. dakikada Redmond’un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Tayfur Bingöl’ün kafayla çevirdiği topu karambolde önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Tayfur Bingöl’ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aboubakar’ın sert şutu üst direğe de çarparak kale çizgisini geçti. 1-3