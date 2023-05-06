Antalyaspor'un golünü 32.dakikada Ömer Toprak atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise 54 ve 90. dakikalarda Aboubakar atarken, diğer golü ise 84.dakikada Cenk Tosun kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 68'e çıkartırken, Antalyaspor ise 36 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Gaziantep FK ile oynayacağı için doğrudan 3 puan alacak, Antalyaspor ise Ankaragücü'ne konuk olacak.