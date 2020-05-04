Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.
FIFA'ya şikayet etmişti
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, hafta içinde Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Torunoğulları, Alman kalecinin alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğunu açıklamıştı.
Boateng ile de yollar ayrılabilir
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş Boateng'in sözleşmesini uzatmayabilir. 33 yaşındaki oyuncunun 10 maçlık opsiyonu devreye girmesiyle sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı ama maliyetinin yüksek olması sebebiyle Boateng Beşiktaş'tan ayrılabilir.
Ahmet Nur Çebi: "Karius gitmek istiyorsa gider, sözleşmesi zaten sezon sonunda bitiyor" pic.twitter.com/xGLbLBVgC8
Ahmet Nur Çebi: "Karius gitmek istiyorsa gider, sözleşmesi zaten sezon sonunda bitiyor" pic.twitter.com/xGLbLBVgC8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 28, 2020
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