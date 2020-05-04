Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

FIFA'ya şikayet etmişti

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, hafta içinde Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Torunoğulları, Alman kalecinin alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğunu açıklamıştı.

Boateng ile de yollar ayrılabilir

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş Boateng'in sözleşmesini uzatmayabilir. 33 yaşındaki oyuncunun 10 maçlık opsiyonu devreye girmesiyle sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı ama maliyetinin yüksek olması sebebiyle Boateng Beşiktaş'tan ayrılabilir.