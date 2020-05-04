SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti

Alacakları sebebiyle kulübü Beşiktaş'ı geçtiğimiz günlerde FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Loris Karius, siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Loris Karius bu sezon 32 maçta 46 gol yedi.

Loris Karius bu sezon 32 maçta 46 gol yedi.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

FIFA'ya şikayet etmişti

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, hafta içinde Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Torunoğulları, Alman kalecinin alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğunu açıklamıştı.

Boateng ile de yollar ayrılabilir

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş Boateng'in sözleşmesini uzatmayabilir. 33 yaşındaki oyuncunun 10 maçlık opsiyonu devreye girmesiyle sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı ama maliyetinin yüksek olması sebebiyle Boateng Beşiktaş'tan ayrılabilir.

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