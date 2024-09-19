Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi taraftarlara teşekkür

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formata geçildi. Lig usulüne göre oynanacak maçlar öncesi, kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Futbolseverler, yeni formatta maçların nasıl oynanacağını merak ediyor ve araştırıyor. UEFA, 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişikliğine gitmişti. İşte yeni formata dair merak edilenler...