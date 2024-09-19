Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi taraftarlara teşekkür

Siyah-beyazlı kulüp, Avrupa Ligi'nde Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları maç için kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen taraftarlara teşekkür mesajı yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ajax ile oynayacakları karşılaşmada misafir tribünlerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen taraftarlarına teşekkür etti.
"Futbol A Takımımız, 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak. Ajax-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan ve bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuzda satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenmiştir.
Yönetim kurulumuzun 'şeffaflık' ilkesi gereği 13 bin 875 kişinin bilet satın almak üzere bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuza giriş yaptığını belirtir, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."
Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek.