UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format nasıl? Kaç maç oynanacak? Avrupa Ligi maç takvimi

2024-25 sezonu itibarıyla Avrupa kupalarında yeni bir döneme girildi. UEFA, organizasyonlarında grup aşamalarını kaldırarak maçları lig usulüne göre oynatacağını açıklamıştı. İsviçre Modeli olarak da anılan bu formatta artık takımlar, kurayla belirlenen rakipleriyle oynayacaklar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden herhangi bir takım bulunmuyor ancak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir yer alıyor. Futbolseverler, Avrupa Ligi'nde yeni formatın nasıl olacağını merak ediyor. İşte tüm merak edilenler...
AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL?
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
AVRUPA LİGİ'NDE MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
1. maçlar: 25-26 Eylül
2. maçlar: 3 Ekim
3. maçlar: 24 Ekim
4. maçlar: 7 Kasım
5. maçlar: 28 Kasım
6. maçlar: 12 Aralık
7. maçlar: 23 Ocak 2025
8. maçlar: 30 Ocak 2025
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025