|
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format nasıl? Kaç maç oynanacak? Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formata geçildi. Lig usulüne göre oynanacak maçlar öncesi, kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Futbolseverler, yeni formatta maçların nasıl oynanacağını merak ediyor ve araştırıyor. UEFA, 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişikliğine gitmişti. İşte yeni formata dair merak edilenler...

15:33 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Avrupa Ligi'nde yeni format ilk kez bu sezon oynanacak.
Avrupa Ligi'nde yeni format ilk kez bu sezon oynanacak.

2024-25 sezonu itibarıyla Avrupa kupalarında yeni bir döneme girildi. UEFA, organizasyonlarında grup aşamalarını kaldırarak maçları lig usulüne göre oynatacağını açıklamıştı. İsviçre Modeli olarak da anılan bu formatta artık takımlar, kurayla belirlenen rakipleriyle oynayacaklar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden herhangi bir takım bulunmuyor ancak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir yer alıyor. Futbolseverler, Avrupa Ligi'nde yeni formatın nasıl olacağını merak ediyor. İşte tüm merak edilenler...


AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL?


UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.


Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.


AVRUPA LİGİ'NDE MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?


İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.


Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül


2. maçlar: 3 Ekim


3. maçlar: 24 Ekim


4. maçlar: 7 Kasım


5. maçlar: 28 Kasım


6. maçlar: 12 Aralık


7. maçlar: 23 Ocak 2025


8. maçlar: 30 Ocak 2025


Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025


Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025


Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025


Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025


Final: 21 Mayıs 2025


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?