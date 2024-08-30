UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format nasıl? Kaç maç oynanacak? Avrupa Ligi maç takvimi

2024-25 sezonu itibarıyla Avrupa kupalarında yeni bir döneme girildi. UEFA, organizasyonlarında grup aşamalarını kaldırarak maçları lig usulüne göre oynatacağını açıklamıştı. İsviçre Modeli olarak da anılan bu formatta artık takımlar, kurayla belirlenen rakipleriyle oynayacaklar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden herhangi bir takım bulunmuyor ancak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir yer alıyor. Futbolseverler, Avrupa Ligi'nde yeni formatın nasıl olacağını merak ediyor. İşte tüm merak edilenler...