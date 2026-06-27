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Fenerbahçe yönetiminden Topuk Yaylası'na çıkarma

Fenerbahçe yönetiminden Topuk Yaylası'na çıkarma

16:3727/06/2026, Cumartesi
AA
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Yöneticiler futbolcularla yemekte bir araya geldi.
Yöneticiler futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Sarı-lacivertli futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı dün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti. Başkan Yıldırım daha sonra geç saatlerde oyuncular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirmişti.


Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim eşlik etti. Yemekten önce Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı.


Öte yandan yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir, yemeğin ardından tesisleri gezdi.



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