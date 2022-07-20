Spor Jorge Jesus "Elimizdeki oyuncular turu geçmek için yeterli kapasiteye sahip"
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Jorge Jesus: "Elimizdeki oyuncular turu geçmek için yeterli kapasiteye sahip"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımda ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Jorge Jesus ise, alınan sonucun kötü olmadığını ve iyi bir maç çıkarttıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Elimizdeki oyuncular turu geçmek için yeterli kapasiteye sahip
Jorge Jesus

Fenerbahçe'de ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev karşısında çıkan teknik direktör Jorge Jesus, ofansif olarak iyi pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Oynamış olduğumuz ilk ciddi ve resmi maçtı. Zor bir rakiple eşleştik. İyi bir maç çıkardık. Defansif anlamda rakibimizin önemli bir atağı yoktu. Ofansif olarak pozisyonlar bulduk ama eksiklik yaşadık. Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli olacak. Onların destekleri rakibimizin üstündeki psikolojik baskı olacak. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz. Şu anda transferi konuşmaya gerek yok. Elimizdeki mevcut oyuncular turu geçmek için yeterli kapasiteye sahipler. Olmayan oyuncular hakkında konuşmaya gerek yok." ifadelerine yer verdi.

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