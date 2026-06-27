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Levent Mercan: İsmail Hocamız inanılmaz motive

Levent Mercan: İsmail Hocamız inanılmaz motive

13:4027/06/2026, Cumartesi
AA
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Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.
Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, takımın enerjisine değinerek iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok motive göründüğünü aktaran genç oyuncu, "Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi" dedi.

Sarı-lacivertlilerin ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde FB TV'ye açıklamada bulunan 25 yaşındaki oyuncu Levent Mercan, "Şu an çok iyiyiz. Takım içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive ve bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor. Bütün takım çok motive ve en iyi şekilde hazırlanıp gelmiş" ifadelerini kullandı.


Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok motive göründüğünü aktaran sol bek oyuncusu, şöyle devam etti:


"İsmail Hocamız inanılmaz motive. Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi. Bizim adımıza çok iyi bir sezon geçebilir. Takım içerisinde çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. Birbirimizle burada en iyi şekilde vakit geçirmeye bakıyoruz. En önemlisi çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız."


Taraftara destek çağrısında bulunan Levent, "Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsin. Taraftarlarımız hem Kadıköy hem de deplasmanlarda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi bizimle beraber olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.






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