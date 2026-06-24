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Fenerbahçe'den olay Kante kararı: Türkiye'yi terk edebilir

Fenerbahçe'den olay Kante kararı: Türkiye'yi terk edebilir

11:2024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin ses getiren transferlerinden olan N'Golo Kante'nin maliyeti dikkat çekerken başkan Aziz Yıldırım'dan Fransız oyuncuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

İngiltere-Gana karşılaşmasında Jude Bellingham, ağzını kapatarak rakibi Ayew'e bir şeyler söylerken görüntülendi.

Başkanlık seçimi sonrası Sadettin Saran koltuğu Aziz Yıldırım'a devrederken yeni yönetimin Fransız yıldızla ilgili dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle Kante'nin sözleşmesini yeniden yapılandırmak istiyor.

Şu anda Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan deneyimli orta sahanın sözleşmesinden forma satışlarından gelir paylaşımı maddesinin kaldırılması ve yıllık 11 milyon euro olan ücretinde indirim yapmasının isteneceği öne sürüldü.

Kante'nin yönetimin bu talebini geri çevirmesi durumunda ise Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali var. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yanaşmaması durumunda Kante'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve futbolcunun başka bir takıma transfer olarak Türkiye'yi terk edebileceği vurgulandı.

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