MİLLİ TAKIM

Neymar'ı ağlatan sakatlık: Copa America’da yok

Brezilya Futbol Federasyonu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar’ın 2019 Copa America’da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Copa America'da forma giyemeyecek.

Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Copa America'da forma giyemeyecek.

Fotoğraf: UESLEI MARCELINO

Brezilya Milli Takımı’nda Neymar şoku yaşanıyor. Neymar, Brezilya’nın Katar ile oynadığı hazırlık maçının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi verildi. Sağ ayak bileğinden sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun Brezilya’da düzenlenecek 2019 Copa America’da yer alamayacağı bildirildi.

Copa America, 14 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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